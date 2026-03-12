Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, Công an tỉnh đã kịp thời đấu tranh, bóc gỡ tổ chức này, giúp người dân nhận diện rõ thủ đoạn của kẻ xấu, giữ vững bình yên buôn làng.

Bóc gỡ tà đạo “Bana Đê ga Kon Kông”

Đầu năm 2025, lực lượng An ninh Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu nhen nhóm hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga” tại xã Ayun và Bờ Ngoong. Bọn phản động FULRO lưu vong chỉ đạo các đối tượng trong nước sử dụng mạng xã hội liên lạc, lôi kéo một số người dân thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế tụ tập cầu nguyện, tham gia cái gọi là đạo “Bana Đê ga Kon Kông”.

Chúng rêu rao rằng đây là đạo riêng của dân tộc Bana đã được quốc tế công nhận, đồng thời hứa hẹn nếu đông người tham gia sẽ được nước ngoài hỗ trợ xây dựng nhà thờ, thậm chí tiến tới thành lập “nhà nước riêng” cho người Bahnar ở Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Lê Ánh

Thượng tá Đỗ Xuân Hưng - Trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh), cho biết: “Tổ chức này do một số đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài cầm đầu, từng tham gia hoạt động chống phá, nay tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản chất “Bana Đê ga Kon Kông” không phải là tổ chức tôn giáo mà chỉ là sự đánh tráo khái niệm nhằm che đậy hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga”. Nếu không ngăn chặn kịp thời, các đối tượng sẽ phát triển lực lượng, dẫn đến tụ tập đông người, gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh quán triệt phương châm “an ninh chủ động, đấu tranh, xử lý tổ chức phản động từ trong trứng nước”, kiên quyết không để các đối tượng tiếp tục tuyên truyền, phát triển lực lượng.

Đầu tháng 9-2025, lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động số đối tượng cốt cán khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Quá trình đấu tranh có sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị cơ sở và nhận được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân.

Kết quả điều tra cho thấy, do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân đã bị lôi kéo tham gia “Bana Đê ga Kon Kông”, sau đó tự phong các chức danh như người đứng đầu, người truyền đạo, thủ quỹ, ban hòa giải... Hoạt động của tà đạo này lan ra một số làng, xã, lôi kéo nhiều người tham gia; đồng thời vận động quyên góp trái pháp luật số tiền hàng chục triệu đồng phục vụ hoạt động của FULRO.

Ngày 11-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Cảm hóa người lầm lỡ, giữ bình yên buôn làng

Sau khi đấu tranh, xóa bỏ toàn bộ tụ điểm tà đạo “Bana Đê ga Kon Kông”, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín tuyên truyền, giải thích, giúp đồng bào nhận diện rõ bản chất của các đối tượng xấu. Đến nay, số người tham gia tà đạo đã tự nguyện từ bỏ, trong đó có 39 người trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định của pháp luật.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể, 28 cá nhân.

Trước đây, anh Đinh Ngơih (làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong) từng tin theo “Bana Đê ga Kon Kông”. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận ra sai lầm và quay trở lại sinh hoạt trong hệ phái Tin lành Mennonite. Không chỉ ổn định đời sống, anh còn tích cực tham gia cùng hệ thống chính trị thôn tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu, vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an cơ sở cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân giải quyết những khó khăn trước mắt, giúp họ ổn định cuộc sống, tránh để các thế lực xấu lợi dụng hoàn cảnh để tiếp tục lôi kéo tham gia các hoạt động trái phép gây mất ANTT.

Nhằm tiếp tục bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn, sáng 3-3 vừa qua, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh, xử lý hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm ANTT trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: “Thành công của lực lượng Công an không chỉ dừng lại ở việc tham mưu, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu mà còn ở công tác giáo dục, vận động quần chúng. Qua đấu tranh với “Bana Đê ga Kon Kông”, lực lượng Công an cùng hệ thống chính trị cơ sở đã cảm hóa được một số đối tượng cốt cán, đưa họ trở thành “hạt nhân” tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời giúp nhiều người lầm đường, lạc lối quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống tốt đời, đẹp đạo”.