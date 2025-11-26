Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chư Sê thành lập tổ tư vấn công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO

(GLO)- Sáng 26-11, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” và quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2025, UBND xã Chư Sê chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm, nhiệm vụ với công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Đảng ủy xã đã phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ làm hạt nhân nòng cốt xây dựng phong trào vì an ninh Tổ quốc ngay tại cơ sở.

gen-h-xa-chu-se.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trúc Phùng

Đến nay, xã đã thành lập 10 tổ công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại các thôn, làng. Trong năm 2025, các lực lượng đã tiến hành tranh thủ, tiếp xúc 137 lượt người có uy tín trong cộng đồng, phục vụ công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng. Cán bộ được phân công quản lý, giáo dục đối tượng đến tận nhà để cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 467 lượt đối tượng.

Đặc biệt, các đơn vị đã tạo điều kiện cho những đối tượng hoàn lương vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 447 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Các tổ công tác hoạt động hiệu quả, giúp các đối tượng chuyển biến về tư tưởng, không có các hoạt động vi phạm; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, Công an xã Chư Sê đã tiếp xúc, tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo để vận động các đối tượng từ bỏ "Tin lành Đê Ga" quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Hội nghị đã thông qua các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; thành lập Tổ tư vấn công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO; Ban Chỉ đạo mô hình “Trở về đức tin, giữ vững bình yên thôn, làng”.

