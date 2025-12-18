Gia Lai: Quyết tâm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

(GLO)- Ngày 18-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, hội nghị nêu quyết tâm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

﻿Ảnh: ĐVCC

Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng Công an trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm bắt, phát hiện, phân tích, dự báo tình hình để tham mưu Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã chủ động giải quyết ổn định từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề an ninh quốc gia; thực hiện hiệu quả giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Trong năm, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm hơn 27% số vụ; tai nạn giao thông giảm sâu 3 tiêu chí (giảm 29,91% số vụ, giảm 6,02% số người chết, giảm 37,54% số người bị thương); số vụ cháy giảm 63%...

Về triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, năm 2025, lực lượng Công an trong tỉnh đã phối hợp di dời hơn 5.000 hộ với 15.739 lượt người đến nơi tránh trú an toàn, cứu hộ 6.330 người thoát khỏi vùng ngập lụt; khắc phục 40 điểm sạt lở, cắt tỉa 13.857 cây xanh, sửa chữa 2.587 nhà, trường học, cơ sở y tế…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Với những thành tích trên, Công an tỉnh Gia Lai được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025; hơn 700 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Năm 2026, Công an tỉnh đề ra 8 nhóm mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kéo giảm 5% trên cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông so với năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng các kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 của lực lượng Công an tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng những kết quả lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, lực lượng Công an trong tỉnh đã nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết; chủ động triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nổi bật là giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tham gia vận động người dân đồng thuận trong triển khai các dự án quan trọng; tích cực tham gia ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2026.

Trong đó, chú trọng triển khai các biện pháp phòng - chống, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu; giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; sớm về đích "Chiến dịch Quang Trung" giúp dân xây nhà, hoàn thiện trước thời hạn.

Các tập thể của lực lượng Công an tỉnh được tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Đặng Hồng Đức đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai).

Cùng với đó, 1 tập thể và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025; 18 tập thể được tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.