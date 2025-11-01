Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Người dân sau khi hoàn thành kỳ sát hạch giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu bằng số CCCD/Căn cước.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, hệ thống này ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu số giấy phép lái xe của công dân vừa hoàn thành kỳ sát hạch giấy phép lái xe.

Việc tra cứu có thể thực hiện sau khi kỳ sát hạch kết thúc từ 2 giờ trở đi, với thao tác thực hiện dễ dàng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

thi-sinh-sat-hach-thuc-hanh.jpg
Thí sinh chuẩn bị sát hạch thực hành tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

Để sử dụng hệ thống này, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://congan.gialai.gov.vn, sau đó click vào banner “Hệ thống tra cứu kết quả sát hạch giấy phép lái xe”. Tiếp đến, nhập số CCCD/Căn cước vào ô tra cứu để xem kết quả.

Người dân cũng có thể vào link https://tracuugplx.gialai.gov.vn để tra cứu. Khi tra cứu thành công, kết quả hiển thị bao gồm các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, hạng giấy phép lái xe và số giấy phép lái xe.

tra-cuu-so-giay-phep-lai-xe.jpg
Việc tra cứu số giấy phép lái xe trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai rất dễ dàng, thuận tiện. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông-chia sẻ: “Với kết quả tra cứu được, người dân hoàn toàn đủ điều kiện tham gia giao thông, đồng thời có thể chủ động tích hợp số giấy phép lái xe lên VNeID. Việc tra cứu có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi với kết quả chính xác, tiện lợi cho người dân về thời gian, chi phí đi lại”.

Được biết, Gia Lai là địa phương thứ 2 trong cả nước triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe trực tuyến. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông nói riêng và Công an tỉnh nói chung.

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

