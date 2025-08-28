Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Hiện 19 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên toàn tỉnh đều được trang bị hệ thống camera giám sát tại các phần thi; dữ liệu camera được truyền trực tiếp về Phòng CSGT, Cục CSGT và công khai ngay tại phòng chờ thi qua màn hình trực tuyến. Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, sẵn sàng để cơ quan chức năng hoặc thí sinh tra cứu, đối chiếu khi cần.

Thông qua hệ thống camera bố trí trên sa hình, phần thi của thí sinh được truyền trực tiếp về phòng máy để kiểm soát toàn bộ quá trình thi. Ảnh: K.A

Theo đó, ở mỗi phần thi, hệ thống tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh và đối chiếu với dữ liệu gốc, loại bỏ nguy cơ thi hộ. Chị Nguyễn Thị Bích Sương (phường Bồng Sơn) dự thi giấy phép lái xe hạng B ngày 21-8 tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (xã Hòa Hội), chia sẻ: “Toàn bộ quá trình thi đều được truyền trực tiếp đến màn hình tại phòng chờ, mọi người đều có thể theo dõi công khai. Khi có thắc mắc, tôi được hỗ trợ xem lại dữ liệu từ camera”.

Không chỉ vậy, việc chấm điểm tự động ở các phần thi lý thuyết, sa hình, đường trường đảm bảo khách quan, giảm tối đa tác động chủ quan. Tất cả kết quả đều được số hóa, liên thông. Ông Đậu Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, cho biết: “Trước đây, sau khi sát hạch xong, Hội đồng thi phải tự tổng hợp kết quả đậu, rớt và vắng mặt. Tuy nhiên, từ tháng 7.2025, Trung tâm đã sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch do Phòng CSGT cung cấp, nên mọi thứ đều khách quan, nhanh chóng, chính xác”.

Trong khi đó, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), hệ thống camera được lắp đặt xuyên suốt từ phòng học lý thuyết, phòng thực hành động cơ đến sân thi sa hình. Toàn bộ dữ liệu học và thi của học viên đều được kết nối, truyền trực tiếp về Phòng CSGT. Ông Lê Trần Phú, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Việc kết nối dữ liệu trực tuyến giúp quá trình học và sát hạch được giám sát chặt chẽ, công khai. Học viên yên tâm vì kết quả phản ánh đúng năng lực, trong khi cơ quan quản lý có thể kiểm tra, đối chiếu bất cứ lúc nào. Đây là bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe”.

Cùng với đó, Phòng CSGT cập nhật dữ liệu học viên của tất cả các cơ sở đào tạo lái xe. Cụ thể, học viên học lái xe ở bất cứ đâu, sau khi hoàn thành khóa học cũng có thể đăng ký sát hạch tại nơi mình có nhu cầu. Đáng chú ý, từ ngày 20-8, thí sinh trúng tuyển kỳ sát hạch sẽ được cấp giấy phép lái xe điện tử chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi. Sau khi hoàn thiện đối chiếu hồ sơ, dữ liệu được đồng bộ về Cục CSGT, ký số và hiển thị GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID/VneTraffic. Người dân có thể sử dụng ngay “bản mềm” để tham gia giao thông mà không cần chờ GPLX “bản cứng”.

Thí sinh quan sát phần thi của mọi người công khai. Ảnh: K.A

Anh Đặng Minh Hiếu (xã Chư A Thai) cho biết, do nhu cầu công việc nên suốt quá trình học lái xe, anh học ở tỉnh Đắk Lắk nhưng rút hồ sơ về quê để dự thi. “Nhờ hệ thống liên thông, thủ tục hoàn thành rất nhanh. Chỉ khoảng vài giờ sau kỳ sát hạch, tôi đã nhận thông báo kích hoạt GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID. Điều này rất thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”.

Từ ngày 27-5 đến nay, Phòng CSGT đã tổ chức 146 kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô trên toàn tỉnh với hơn 47.400 thí sinh tham gia. Kết quả, tỷ lệ đạt yêu cầu chiếm 61,3%. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong sát hạch lái xe là bước đi chiến lược. Từ quản lý dữ liệu học viên, tổ chức thi, thanh toán lệ phí đến cấp GPLX điện tử đều được thiết kế theo hướng phục vụ người dân, bảo đảm công bằng, minh bạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng tích hợp với các nền tảng số để mỗi kỳ sát hạch ngày càng hiệu quả, tiện lợi hơn”.