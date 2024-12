Gia Lai: Vận động người dân học lái xe hạng A1 góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT), các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô hạng A1.

Qua rà soát của Công an huyện Phú Thiện, hiện trên địa bàn huyện có hơn 4.000 trường hợp người dân đủ tuổi nhưng chưa có GPLX hạng A1. Để giúp người dân chủ động đăng ký học thi GPLX, Công an huyện cùng với Công an các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thanh niên đủ tuổi đăng ký học, thi sát hạch GPLX.

Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) tổ chức tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông và vận động người dân học, thi GPLX hạng A1. Ảnh: Minh Phương

Trong các đợt vận động, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện, Trung tâm Y tế huyện cũng tham gia tổ chức khám sức khỏe và hướng dẫn các quy định về Luật Giao thông đường bộ tạo điều kiện giúp bà con thi lý thuyết lái xe đạt kết quả cao.

Thiếu tá Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện-cho biết: "Việc tuyên truyền, vận động người dân đăng ký học thi GPLX hạng A1 đang được lực lượng Công an trên địa bàn đồng loạt triển khai và bước đầu nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ phía người dân. Một khi có được GPLX thì việc chấp hành các quy định về ATGT của bà con sẽ tốt hơn, góp phần giảm thiểu được tai nạn giao thông”.

Trong khi đó, ông Lê Trần Phú-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện-cho hay: Trung tâm đã phối hợp với các xã, thị trấn lập danh sách người dân đủ tuổi, đủ sức khỏe, có nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1 trên địa bàn để tuyên truyền, vận động tham gia các khóa học. Trong năm 2024, đơn vị đã mở nhiều khóa đào tạo với hơn 900 học viên.

“Cùng với việc tuyển sinh, đào tạo và sát hạch GPLX hạng A1 cho người dân, Trung tâm luôn chú trọng nâng cao chất lượng nội dung đào tạo, giúp người dân được tiếp cận nhiều nhất với kiến thức pháp luật về ATGT và kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông”-ông Phú nói.

Người dân tham gia luyện tập phần thi thực hành GPLX hạng A1 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang. Ảnh: Minh Phương

Còn qua rà soát tại huyện Kbang, hiện trên địa bàn huyện có 4.550 người đủ tuổi nhưng chưa có GPLX hạng A1. Cùng với việc chỉ đạo các cơ quan chức năng, thành viên Ban ATGT huyện, UBND các xã, thị trấn vận động người dân tham gia thi sát hạch GPLX hạng A1, huyện còn giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp đào tạo, hướng dẫn người dân thi lấy GPLX.

Ông Bùi Tiến Phương-Giám đốc Trung tâm-thông tin: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đăng ký học thi GPLX; đồng thời phối hợp tổ chức các kỳ thi sát hạch GPLX hạng A1 cho người dân. Năm 2024, Trung tâm đã tổ chức được 4 lớp với 450 học viên, tỷ lệ học viên được cấp GPLX sau khi đào tạo đạt từ gần 97%.

“Đa phần người dân trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa nên chưa mặn mà đăng ký tham gia học thi GPLX. Trong khi đó, Trung tâm không thể đến từng thôn làng tổ chức lớp học nên phải kết hợp vận động thông qua công tác tuyển sinh các lớp giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề. Đồng thời, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp tuyển sinh để tạo thuận lợi giúp người dân được học, thi GPLX”-ông Phương nhấn mạnh:.

Hiện Gia Lai có hơn 55.100 trường hợp đã đủ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe hạng A1, chiếm phần lớn là người dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải, năm 2024, đơn vị đã thực hiện 138 kỳ sát hạch cấp GPLX các loại, trong đó có 67 kỳ sát hạch và thực hiện cấp mới 21.918 GPLX mô tô hạng A1 (có 10.314 người đồng bào dân tộc thiểu số).

Người dân tham gia các lớp đào tạo, sát hạch GPLX hạng A1 tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi với P. V, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải- cho biết: Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX luôn được quan tâm thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của người dân. Sở đã có nhiều văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát người dân đủ tuổi, đủ sức khỏe, có nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1 để triển khai đến các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện tuyển sinh, đào tạo.

Trong đó chú trọng triển khai tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nhất là cho thanh-thiếu niên, người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Mặt khác cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi người điều khiển phương tiện chưa có GPLX nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATGT, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác đăng ký đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1.

“Thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ sở đào tạo lái xe tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh đào tạo, sát hạch lái xe hạng A1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyển sinh tại địa bàn cơ sở để giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân tham gia; đồng thời có chính sách giảm học phí đối với người có hoàn cảnh khó khăn”-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh thông tin thêm.