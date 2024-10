Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

Bộ Công an vừa phối hợp với công an địa phương triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 1.800 tỉ đồng do 3 người ở Bến Tre cầm đầu. Đến nay công an đã khởi tố 12 bị can và đang làm việc với hơn 60 liên quan.