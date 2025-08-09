Gia Lai: Bắt 13 bị cáo đang được tại ngoại trong vụ án buôn bán súng quy mô lớn

(GLO)- Sáng 9-8, theo nguồn tin của P.V, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 13 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ, chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ án đang được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh thụ lý với 37 bị cáo bị xét xử về các tội danh liên quan đến “Tàng trữ, chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Trong số 37 bị cáo có 23 bị cáo bị tạm giam và 14 bị cáo được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 24-6 phải tạm hoãn do thiếu vắng một số bị cáo.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, trong 2 phiên xét xử sơ thẩm ngày 24-6 và 24-7, một số bị cáo tại ngoại đã vắng mặt không có lý do dù đã nhiều lần triệu tập. Bởi vậy, Chánh án TAND tỉnh đã ký quyết định bắt tạm giam 14 bị cáo nhằm phục vụ quá trình xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã tiến hành bắt giữ 13 bị cáo để tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, còn 1 bị cáo hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nên có đơn bảo lãnh chờ chữa bệnh.

Đây là vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc truy tố 37 đối tượng ở 15 tỉnh, thành (cũ) trong cả nước, lực lượng chức năng đã thu giữ 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 5 khẩu súng hơi, súng thể thao; 832 viên đạn thể thao; 969 viên đạn chì và 11kg đạn chì; 1974 linh kiện; 7 khẩu súng không sử dụng được...