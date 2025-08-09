Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt 13 bị cáo đang được tại ngoại trong vụ án buôn bán súng quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-8, theo nguồn tin của P.V, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 13 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ, chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ án đang được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh thụ lý với 37 bị cáo bị xét xử về các tội danh liên quan đến “Tàng trữ, chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Trong số 37 bị cáo có 23 bị cáo bị tạm giam và 14 bị cáo được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

phien-toa-xet-xu-so-tham-vao-ngay-24-6-phai-tam-hoan-do-thieu-vang-mot-so-bi-cao-anh-van-ngoc.jpg
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 24-6 phải tạm hoãn do thiếu vắng một số bị cáo.
﻿Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, trong 2 phiên xét xử sơ thẩm ngày 24-6 và 24-7, một số bị cáo tại ngoại đã vắng mặt không có lý do dù đã nhiều lần triệu tập. Bởi vậy, Chánh án TAND tỉnh đã ký quyết định bắt tạm giam 14 bị cáo nhằm phục vụ quá trình xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã tiến hành bắt giữ 13 bị cáo để tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, còn 1 bị cáo hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nên có đơn bảo lãnh chờ chữa bệnh.

Đây là vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc truy tố 37 đối tượng ở 15 tỉnh, thành (cũ) trong cả nước, lực lượng chức năng đã thu giữ 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 5 khẩu súng hơi, súng thể thao; 832 viên đạn thể thao; 969 viên đạn chì và 11kg đạn chì; 1974 linh kiện; 7 khẩu súng không sử dụng được...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null