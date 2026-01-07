Gia Lai: Xử phạt hàng trăm triệu đồng đối với các cơ sở bán phân bón không đạt chuẩn

(GLO)- Trong 2 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh N.V.L. (ở xã Ia Hrú) số tiền 21,25 triệu đồng, với hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa và kinh doanh phân bón không đạt chất lượng.

Cán bộ Đội QLTT số 9 lấy mẫu phân bón tại hộ kinh doanh N.V.L. (ở xã Ia Hrú) để kiểm tra. Ảnh: Phú Lê

Trước đó, vào ngày 24-11-2025, Đội QLTT số 9 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh trên. Qua đó phát hiện cơ sở đang bày bán 5 tấn phân bón hữu cơ nhãn hiệu KT Fruit Trees King (200 bao, loại 25 kg/bao) có nhãn phụ ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy số hàng này có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Ngoài hình thức phạt tiền, cơ sở còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Tương tự, ngày 3-11-2025, Đội QLTT số 10 tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với Công ty TNHH MTV Phú Bảo Thư (quốc lộ 14, xã Ia Tôr) do bà Nguyễn Phú Bảo Thư làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Tại đây, lực lượng phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 4,1 tấn phân bón hỗn hợp NPK Năm Lá 15-7-19+TE (82 bao, loại 50 kg/bao). Đây là sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng). Số phân bón trên được để trực tiếp dưới nền xi măng ẩm ướt, có dấu hiệu vi phạm quy định về chất lượng, do đó đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.

Đội QLTT số 10 kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Phú Bảo Thư (quốc lộ 14, xã Ia Tôr). Ảnh: Phú Lê

Lực lượng chức năng cũng xác định doanh nghiệp này đã bán ra thị trường 5,9 tấn phân bón hỗn hợp NPK Năm Lá 15-7-19+TE (118 bao, loại 50 kg/bao) của Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng, với giá bán 800.000 đồng/bao.

Kết quả thử nghiệm cho thấy lô phân bón đang bày bán không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng trên bao bì sản phẩm, không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT, theo quy định tại khoản 7, Điều 2 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đội QLTT số 10 xác định Công ty TNHH MTV Phú Bảo Thư đã có 2 lỗi vi phạm gồm: Vi phạm về chất lượng hàng hóa của tổ chức, cá nhân khi buôn bán hàng hóa trên thị trường; bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Với các vi phạm nói trên, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này tổng số tiền 266 triệu đồng, đồng thời buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tính cả năm 2025, lực lượng QLTT đã kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh phân bón các loại. Qua đó phát hiện 4 trường hợp vi phạm, trong đó đã xử lý 3 vụ với tổng số tiền xử phạt với số tiền 295 triệu đồng, 1 vụ đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Các vi phạm chủ yếu là kinh doanh phân bón không đạt chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón tại địa bàn xã Ia Hrú. Ảnh: Phú Lê

Theo ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, thời gian qua đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ cao, trong đó có các sản phẩm phân bón.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các Đội QLTT cũng chú trọng công tác nhắc nhở, phổ biến pháp luật; vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Lực lượng cũng công khai đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và số điện thoại của lãnh đạo các Đội QLTT nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người tiêu dùng.

“Địa bàn tỉnh diện tích rộng, nhu cầu sử dụng phân bón và các loại vật tư nông nghiệp của người dân khá lớn. Vì vậy, lực lượng QLTT tăng cường giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn không để tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế cho nông dân” - ông Hà nhấn mạnh.