Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Việc tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy, Tổ giúp việc và sự chứng kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.



Công nhân Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh đưa hàng xuống xe để tiêu hủy. Ảnh: Hải Yến

Tang vật tiêu hủy gồm nhiều nhóm hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ, không công bố chất lượng hoặc giả mạo nhãn hiệu gồm: mỹ phẩm, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng, dầu gội, kem đánh răng, nước hoa, tinh dầu vape.

Cùng với đó là các loại thực phẩm như cà phê, bánh kẹo, bột ngũ cốc, sữa bột; thuốc uống, siro, xịt viêm xoang; quần áo, bộ ra trải giường, vỏ gối; đồ chơi trẻ em không gắn dấu hợp quy (CR).

Ngoài ra còn có giày, mũ thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas; kính mắt giả mạo nhãn hiệu Prada, Versace; điện thoại di động, tai nghe giả mạo các nhãn hiệu Samsung, Oppo, JBL; máy rửa xe dùng pin mang nhãn hiệu Hitachi nhưng không do hãng sản xuất hoặc ủy quyền.

Trước đó, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiêu hủy theo quy định, số tang vật được lưu giữ tại kho của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài, gây ngập cục bộ khu vực kho khiến nhiều loại hàng hóa bị ẩm ướt, hư hỏng, biến dạng, bao bì rách nát, không còn giữ được tình trạng nguyên thùng như thời điểm tạm giữ ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục lưu kho.

Clip: Hải Yến

Về hình thức xử lý, các nhóm hàng: mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc, quần áo, đồ chơi trẻ em, giày dép được đưa vào lò đốt trực tiếp. Đối với kính mắt, điện thoại, tai nghe, máy rửa xe, tang vật được đập phá, cắt, làm biến dạng hoàn toàn trước khi đưa đi tiêu hủy, bảo đảm mất công dụng và không còn giá trị sử dụng.