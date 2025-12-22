(GLO)- Đây là biện pháp giúp “khôi phục niềm tin” của nông dân trồng mía, các nhà máy đường và thương nhân trong nước.

Chính phủ Philippines vừa đưa ra quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đường đến hết tháng 12-2026 do nguồn cung trong nước cải thiện.

Philippines gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đường đến hết tháng 12-2026. Ảnh: Philstar/baoquocte.vn

Dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Quản lý Đường (SRA) cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá triển vọng sản xuất và nhu cầu tiêu thụ đường ở trong nước.

Ông Francisco Tiu Laurel - Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines - nhấn mạnh: Việc kéo dài lệnh cấm nhập khẩu đường là cần thiết, do sản lượng đường thô nội địa trong niên vụ 2024-2025 có xu hướng tăng và dựa trên số liệu về lượng hàng tồn kho thực tế.

Chính phủ này khẳng định đây là biện pháp giúp “khôi phục niềm tin” của nông dân trồng mía, các nhà máy đường và thương nhân trong nước.

Trước đó, Philippines ban hành lệnh cấm nhập khẩu đường từ giữa tháng 10-2025 đến giữa năm 2026.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và SRA đang xây dựng khuôn khổ quản lý mới cho việc nhập khẩu mật rỉ đường (hay còn gọi là rỉ đường) trên tinh thần ưu tiên sử dụng nguồn cung trong nước trước khi xin phép nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa và ổn định thị trường.

Ngoài ra, hai cơ quan này cũng đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu mật rỉ đường đến tháng 3-2026 thay vì hết năm 2025 nhằm ngăn đà giảm giá.