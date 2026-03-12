Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới tăng gần 4,8%

MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Cụ thể, giá dầu Brent bật tăng gần 4,8%, tái lập mốc 92 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng tăng 4,55%, lên 87,25 USD/thùng.

gia-dau-brent-lai-quay-dau-bat-tang-gan-48.jpg
Giá dầu Brent bật tăng gần 4,8%, tái lập mốc 92 USD/thùng. Ảnh: Internet

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ghi nhận mới nhất cho thấy, có thêm 3 tàu chở hàng bị nhắm mục tiêu, nâng tổng số phương tiện gặp nạn tại khu vực này lên ít nhất 14 chiếc kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát.

Diễn biến này đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý nhà đầu tư, làm dấy lên lo ngại rằng tuyến vận chuyển năng lượng “huyết mạch” của thế giới có thể bị phong tỏa trong thời gian dài.

Trước sức ép từ thị trường, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra khuyến nghị xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược toàn cầu. Đây được xem là đợt can thiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này nhằm kìm hãm đà tăng mạnh của giá dầu.

