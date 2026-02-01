6 sản phẩm mỹ phẩm xuất xứ Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Các sản phẩm bị thu hồi mang nhãn hiệu Derma Peel và Derma+ gồm: kem dưỡng, dung dịch làm sáng da, sữa rửa mặt tạo bọt và mặt nạ, được sản xuất tại Hàn Quốc.

Trong đó, 5 sản phẩm do Chosung Corporation Co., Ltd và 1 sản phẩm do Rainbow Beauty Cosmetics Co., Ltd sản xuất. Số tiếp nhận Phiếu công bố được cấp từ năm 2021 đến 2025.

Mặt nạ Derma+ Soothing Mask được sản xuất tại Hàn Quốc do Công ty TNHH Trinh Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi. Ảnh: Celinebeautymyths/VOV

Cụ thể, 6 sản phẩm bị thu hồi và tiêu hủy gồm: Dermapeel Rejuvenate, Dermapeel-Max Brightening Stem Cell Solution, Dermapeel Peptide Waterful Cream, Dermapeel One-Touch, Dermapeel 02 Bubble Foam Cleanser và Derma+ Soothing Mask.

Tất cả các sản phẩm trên đều do Công ty TNHH Trinh Mỹ (địa chỉ tại 564 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành các sản phẩm nêu trên; đồng thời, tổ chức thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi, tổ chức thu hồi trên thị trường và báo cáo kết quả trước ngày 5-3.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đạt yêu cầu và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20-3.

Cục Quản lý Dược cũng thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Trinh Mỹ trong 6 tháng. Trong thời gian này, cơ quan sẽ không tiếp nhận bất kỳ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nào đứng tên doanh nghiệp.

Được biết, trước đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt Công ty TNHH Trinh Mỹ do kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ; đồng thời, công thức sản phẩm thực tế không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.