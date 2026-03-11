Hướng dẫn phương án bán lẻ xăng dầu số lượng lớn, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho người dân

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Ngày 10-3, Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình bảo đảm cung ứng xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra vào hôm qua (9-3).

Các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex mở cửa bán hàng xuyên suốt, phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động đến thị trường xăng dầu trên phạm vi toàn quốc, làm cho giá cả mặt hàng xăng dầu tăng cao.

Để đảm bảo việc cung ứng xăng dầu trước mắt và lâu dài, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giao Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Việc này nhằm giúp người dân hiểu rõ các quy định pháp luật về kinh doanh, dự trữ xăng dầu và hiểm họa cháy nổ từ việc tự ý tích trữ xăng dầu tại nhà hoặc các địa điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua tích trữ khi có biến động giá hoặc tin đồn thiếu hụt nguồn cung, gây bất ổn thị trường; khuyến khích người dân cùng giám sát, phản ánh các hành vi kinh doanh trái phép hoặc găm hàng trục lợi.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cụ thể phương án bán lẻ số lượng lớn (mua bằng phuy, can); xác định cụ thể nhu cầu sử dụng chính đáng và niêm yết công khai tại các cửa hàng xăng dầu (bảng niêm yết có đóng dấu treo của Sở Công Thương).

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cửa hàng xăng dầu bán hàng theo diễn biến thị trường để tránh gây hoang mang trong nhân dân, tránh tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát để ổn định thị trường. ﻿Ảnh: ĐVCC

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; hoặc dừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và các hành vi vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xử lý các điểm nóng hoặc tranh chấp phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường cung cấp số điện thoại đường dây nóng cho các cửa hàng xăng dầu và ngược lại để đảm bảo thông tin thông suốt; cử lực lượng đến hiện trường ngay khi có xảy ra tranh chấp, đặc biệt là các vụ việc có tính chất nguy hiểm hoặc gây mất an ninh trật tự tại cây xăng; nắm bắt tình hình địa bàn để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, tránh để xảy ra cháy nổ hoặc tụ tập đông người gây mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Gia Lai (Petrolimex, PVOIL, Xăng dầu Quân đội) làm việc với đơn vị cấp trên để đảm bảo cung ứng nguồn hàng đúng kế hoạch, hợp đồng đã ký kết.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo ngay cho Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, đảm bảo cân đối thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.