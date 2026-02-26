(GLO)- Ngày 26-2, Liên bộ Công Thương – Tài chính thực hiện kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu theo định kỳ. Trong đó, giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 19.523 đồng/lít (tăng 889 đồng/lít), xăng RON95-III có giá 20.151 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S giá 19.279 đồng/lít (tăng 754 đồng/lít); dầu hỏa có giá 19.469 đồng/lít (tăng 854 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S 15.689 đồng/kg (giảm 173 đồng/kg).

Chiều 12-2, giá xăng tăng gần 400 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/2/2026 – 25/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.