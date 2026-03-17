Chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Công an tỉnh đang triển khai cao điểm 90 ngày (từ 1-2 đến 30-4-2026) lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư.

Qua kiểm tra, nhiều điểm đã có chuyển biến tích cực, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường tuần tra, không để tái lấn chiếm.

Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm

Một buổi tối cuối tuần tháng 3-2026, chúng tôi theo chân tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) tuần tra trên một số tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Tổ tập trung kiểm tra việc sử dụng vỉa hè, lòng đường tại các khu vực có nhiều quán ăn, hàng giải khát hoạt động về đêm.

Lực lượng Cảnh sát trật tự nhắc nhở người dân ở phường Quy Nhơn Nam về việc dựng xe lấn chiếm lòng đường. Ảnh: K.A

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở một số hộ kinh doanh còn đặt bàn ghế, để phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục ngay tại chỗ, đồng thời được tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường và ký cam kết chấp hành.

Sau khi được lực lượng Công an nhắc nhở, ông Nguyễn Thanh Hiền - chủ quán bún phở tại đây cho biết, gia đình đã sắp xếp lại bàn ghế, tháo dỡ phần mái che lấn ra phía trước quán và nhắc khách để xe đúng nơi quy định. “Lúc khách đông, quán có lúc để xe tràn xuống lòng đường. Sau khi được Công an tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết, tôi sẽ chấp hành đúng quy định” - ông Hiền nói.

Không chỉ kiểm tra tại các tuyến đường kinh doanh ăn uống, tổ công tác còn kiểm tra tại những khu vực công cộng đông người. Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), nơi thường xuyên tập trung đông người vào buổi tối, tổ công tác đã nhắc nhở các trường hợp bán hàng rong, tụ tập gây mất trật tự công cộng và yêu cầu di chuyển khỏi khu vực không được phép kinh doanh.

Trong khi đó, tại phường Hội Phú, Đội Cảnh sát trật tự phối hợp Công an phường kiểm tra khu vực chợ và các tuyến đường lân cận; nhắc nhở một số hộ kinh doanh còn để hàng hóa, phương tiện lấn chiếm lối đi chung, yêu cầu sắp xếp lại gọn gàng, bảo đảm trật tự đô thị và ATGT.

Theo Đội Cảnh sát trật tự, ngoài các khu vực trung tâm, lực lượng còn tăng cường kiểm tra tại một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua khu dân cư, nơi còn xảy ra tình trạng họp chợ ven đường, phơi nông sản, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.

Thiếu tá Bùi Quang Trinh - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) - cho hay, qua tuyên truyền và kiểm tra, đa số người dân đã chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, tại một số khu vực đông người, nhất là vào buổi tối, tình trạng lấn chiếm vẫn còn xảy ra, vì vậy lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm duy trì trật tự đô thị trên địa bàn.

Không để tái lấn chiếm

Theo lực lượng chức năng, qua rà soát, hiện toàn tỉnh còn 28 điểm phức tạp về trật tự công cộng, chủ yếu tại khu vực chợ; 90 điểm đã được xử lý nhưng có nguy cơ tái lấn chiếm; 17 điểm mới phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các khu vực buôn bán tự phát. Đây là những địa bàn cần tiếp tục theo dõi, quản lý chặt nhằm tránh tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sau hơn một tháng triển khai cao điểm, lực lượng Cảnh sát trật tự toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.400 lượt tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu vực công cộng; vận động hơn 30.400 hộ kinh doanh, cá nhân buôn bán tại các chợ, quán ăn, quán nước ký cam kết chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị. Qua kiểm tra, nhiều khu vực đã có chuyển biến rõ rệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từng bước được chấn chỉnh.

Hộ dân buôn bán, kinh doanh ở phường Quy Nhơn Nam ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: K.A.

Thượng tá Mai Văn Hải - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là duy trì kết quả đã đạt được; đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ phát sinh buôn bán tự phát để kịp thời chấn chỉnh.

“Công tác lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị không chỉ dừng ở các đợt cao điểm mà phải được duy trì thường xuyên. Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành, cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị” - Thượng tá Mai Văn Hải nhấn mạnh.

Việc kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền, vận động được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành của người dân, góp phần giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị và xây dựng môi trường đô thị văn minh.