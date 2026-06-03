Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(GLO)- Sau 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã xử lý hơn 1.600 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt, phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý trong năm 2026 so với năm 2025.

Ngày 2-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38 ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30-5-2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30-5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc và xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức, cá nhân bị xử lý là hơn 1.600; ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm.

Số vụ việc nghiêm trọng, bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài

Một số địa phương ghi nhận kết quả nổi bật như: Hà Nội xử lý 340 vụ việc, TP.HCM xử lý 234 vụ. Riêng hai địa phương này đã xử lý 574 vụ, chiếm khoảng 35,6% tổng số vụ việc được xử lý trên toàn quốc.

Báo cáo cũng nêu rõ về tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại.

Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Hoàng Minh cho biết: Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát, phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, điểm nghẽn lớn nhất trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tang vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi.

Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt; thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi; hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chỉ trong thời gian hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hơn 1.600 vụ việc, đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự đối với nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là những kết quả bước đầu rất tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Phó Thủ tướng biểu dương các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp, tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tạo sức răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý nhiệm vụ sắp tới cần tập trung nhiều hơn nhằm đạt yêu cầu đặt ra, nhất là khi ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt.

“Đề nghị các thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch UBND các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch phải phân công rõ người, rõ việc, cụ thể; phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất là 20% số vụ xử lý trên tất cả các khâu, từ điều tra, khởi tố, xét xử đến xử phạt hành chính so với năm 2025” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.