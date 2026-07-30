Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

(GLO)- Trước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng, sáng 30-7, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm bàn bạc, thống nhất các giải pháp bảo đảm nguồn cung trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp đầu mối giao hàng chậm, giao không đủ số lượng theo đơn đặt hàng, khiến một số cửa hàng bán lẻ thiếu hàng cục bộ.

Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát và nhiều dự án đầu tư lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Hiện toàn tỉnh có 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng xăng dầu cung ứng đạt hơn 401 nghìn m³, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2026, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn ước khoảng 397.197 m³, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách khoảng 37.272 m³, chiếm 9,4% tổng nhu cầu, dự báo mức tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2027, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 856.358 m³, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026; trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 m³, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bảo đảm nguồn cung đầy đủ cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai; trong 6 tháng cuối năm 2026 cung ứng khoảng 230 nghìn m³ và bổ sung dự phòng thêm 23 nghìn m³; năm 2027 cung ứng khoảng 497 nghìn m³ và dự phòng thêm 50 nghìn m³. Đồng thời, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa Tập đoàn, Petrolimex Gia Lai và Sở Công Thương; sớm đầu tư, nâng cấp Kho xăng dầu Quy Nhơn theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu xăng dầu tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng xăng dầu. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai trong bối cảnh nguồn cung, logistics và thị trường còn nhiều biến động; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, phục vụ các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai; chủ động điều tiết nguồn cung, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng; phối hợp chặt chẽ với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và Sở Công Thương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cam kết tăng cường điều tiết nguồn cung, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu.

Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường ký kết thỏa thuận hợp tác điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, sản lượng cung ứng giữa 2 doanh nghiệp được nâng từ 2.200 m³ lên 4.100 m³/tháng, góp phần tăng năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.