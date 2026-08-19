Phó Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Chiều 18-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Võ Văn Bá - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Thành Phúc

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hải (xã Cát Tiến) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), đoàn công tác đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đang góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình, quê hương và từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hải. Ảnh: Thành Phúc

Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của các lực lượng; yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện từng phần việc khẩn trương nhưng phải thận trọng, chính xác, bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu chiến dịch.

Đoàn công tác Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Thành Phúc

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao quà động viên các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt các phần việc trong Chiến dịch 500 ngày đêm.