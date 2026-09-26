Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chuẩn hóa quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu thống kê tổng hợp cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 25-9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Thống kê tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã gồm: Thu nhập bình quân đầu người và Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ phạm vi, nguồn thông tin, quy trình thu thập, phương pháp tính toán và kỹ thuật phân bổ giá trị sản xuất; bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót số liệu.

520-5336mxf-snapshot-0000582-7203.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua các địa phương đã chủ động triển khai thu thập, biên soạn 2 chỉ tiêu này. Tính đến nay, cả nước có 15 tỉnh, thành phố ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người và 9 địa phương ban hành phương án điều tra tổng giá trị sản phẩm cấp xã. Việc tổ chức tập huấn trên phạm vi toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và thống nhất phương pháp thực hiện giữa các địa phương.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, hội nghị tập trung thảo luận cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí tại cấp cơ sở - nơi năng lực thống kê chuyên trách còn hạn chế.

520-5331mxf-snapshot-0001206.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh khai thác, chia sẻ dữ liệu hành chính sẵn có từ ngành Thuế, Kho bạc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tận dụng hiệu quả nguồn dữ liệu này giúp hạn chế tối đa các cuộc điều tra riêng lẻ gây tốn kém, qua đó tiết kiệm nguồn lực, rút ngắn thời gian tổng hợp và nâng cao độ chính xác của kết quả biên soạn.

Việc chuẩn hóa 2 chỉ tiêu thống kê tổng hợp cấp xã có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan bức tranh kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại địa phương; tạo căn cứ dữ liệu tin cậy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển bền vững của chính quyền các cấp trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp các vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, giúp các lực lượng làm công tác thống kê nắm vững quy trình để triển khai đồng bộ ngay sau tập huấn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 24-9, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null