Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

(GLO)- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2026 của tỉnh Gia Lai tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đồng với bức tranh chung của cả nước, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm.

Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2026, do Thống kê tỉnh tổ chức sáng 8-7.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bình Dương

Thông tin tại họp báo, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Gia Lai vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận sự đóng góp đồng đều của các khu vực kinh tế, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực, tăng trưởng được dẫn dắt bởi công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Cụ thể, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%, đóng góp 0,98 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,68%, đóng góp 3,33 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,17%, đóng góp 3,57 điểm phần trăm.

Thu ngân sách tính đến ngày 24-6 đạt hơn 16.270 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,26%.

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,74%, cho thấy xu hướng phục hồi sản xuất, tương tự vai trò “đầu tàu” của ngành này trong tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 15,37%, góp phần bảo đảm năng lực cung ứng cho sản xuất và đời sống.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung. Đặc biệt, việc tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan.

Toàn tỉnh đón hơn 8,74 triệu lượt khách, tăng 18,5%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 108 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,1%, vận tải hành khách tăng 23,3%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và du lịch tăng cao.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 6,7%; nhập khẩu đạt gần 554 triệu USD, tăng 13,1%. Một số ngành hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng khá như sản phẩm gỗ, thủy sản, góp phần cải thiện cán cân thương mại.

Đầu tư toàn xã hội đạt gần 35.938 tỷ đồng (tăng 8,9%); trong đó khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng chủ đạo với 67,6%. Điều này cho thấy niềm tin của khu vực tư nhân vào môi trường đầu tư tiếp tục được củng cố. Hoạt động tín dụng ổn định, tổng dư nợ đạt trên 262,5 nghìn tỷ đồng (tăng 13,6%), nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,34%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất duy trì ổn định, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Sản lượng lúa Đông Xuân đạt khoảng 512,7 nghìn tấn; chăn nuôi phát triển tích cực theo hướng quy mô trang trại.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh với hơn 5.042 ha, cấp mã số vùng trồng và xây dựng chuỗi liên kết tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 1.971 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 42,2%), tổng vốn đăng ký đạt 28.663 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng, cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng qua, tỉnh vẫn còn một số khó khăn như áp lực chi phí đầu vào, tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số ngành sản xuất còn gặp trở ngại.

Phóng viên trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Thống kê tỉnh cũng trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí, làm rõ thêm một số nội dung, số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2026.

Qua đó, không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.