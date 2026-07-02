(GLO)- Chiều 30-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì; được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội-đoàn thể; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản được quản lý chặt chẽ. Điểm nhấn nổi bật là việc tuyên truyền chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh” tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các địa phương đã tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và địa phương tiếp tục được tăng cường. Các cấp ủy đã tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các bức xúc của công dân tại cơ sở, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (đứng) báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại hội nghị, các đại biểu, các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai định hướng những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; đa dạng hóa truyền thông số, nắm bắt dư luận xã hội, không để hình thành “điểm nóng”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, chăm lo đời sống nhân dân. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng các mô hình hay.