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Hơn 4.000 đại biểu tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Ngày 16-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính ở phường Quy Nhơn tới điểm cầu các xã, phường trong tỉnh, với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ.

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Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: kỹ năng, phương pháp chuẩn bị và thực hiện buổi tuyên truyền miệng ở cơ sở; kỹ năng tham mưu công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; kỹ năng công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội; kỹ năng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ ở cơ sở; công tác phối hợp trong xử lý “điểm nóng”, không để tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Đức Hải

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo và dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nêu rõ: Công tác tuyên giáo và dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trong bối cảnh hiện nay cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở.

Trên cơ sở những nội dung, kiến thức được cập nhật, đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận cần tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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