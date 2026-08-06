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Thời sự

3 cá thể cá voi xuất hiện cùng lúc trên vùng biển Vũng Bồi

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Những ngày gần đây, người dân và du khách liên tục ghi nhận hình ảnh cá voi xuất hiện tại nhiều vùng biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Đặc biệt, trưa 5-8, 3 cá thể cá voi cùng nổi lên săn mồi tại vùng biển Vũng Bồi (xã An Lương), tạo nên khung cảnh hiếm gặp và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Anh Đỗ Thanh Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ocean Beach cho biết, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cùng lúc 3 cá voi xuất hiện ở khu vực này.

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3 cá thể cá voi xuất hiện tại biển Vũng Bồi trưa 5 - 8. Ảnh: Tommy Toàn

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ các video, hình ảnh ghi lại cảnh cá voi liên tiếp xuất hiện trên vùng biển phường Hoài Nhơn Đông, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 6-8, ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông xác nhận những video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cá voi xuất hiện trên vùng biển địa phương trong những ngày qua là thông tin chính xác.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, việc cá voi xuất hiện là tín hiệu tích cực, cho thấy vùng biển có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường nước trong sạch. Đơn vị khuyến cáo các tàu cá, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển cần giữ khoảng cách tối thiểu 100m khi phát hiện cá voi, hạn chế bám đuổi hoặc tiếp cận quá gần.

Đồng thời, thuyền trưởng cần quan sát kỹ trong quá trình di chuyển để tránh va chạm, góp phần bảo vệ loài động vật biển quý hiếm này và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

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