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Thời sự

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
HUY BẮC
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(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Cụ thể, khi khai quật ngôi mộ số 20, lô 4 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 vỏ hộp bằng nhôm màu trắng, trên đó khắc các thông tin: “Dương Văn Hải; Thôn, làng - Na; Xã: La Hien; Huyện: Võ Nhai; Tỉnh: Thái nguyên; Sinh năm: 1949; Hy sinh: 30-01-1976”.

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Hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan. Ảnh: Huy Bắc

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng khai quật, những nội dung trên có thể là thông tin của liệt sĩ. Hiện vật được tìm thấy tại phần mộ có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh, góp phần sớm xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Tính đến trưa 3-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã khai quật 570 ngôi mộ, thu thập 369 mẫu phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết thêm, trong quá trình khai quật, lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Thạnh), lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện trong phần mộ khu B, hàng 02, mộ số 32 có 1 cây bút khắc dòng chữ “Bùi Xuân Kỳ”.

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Phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và cây bút khắc dòng chữ “Bùi Xuân Kỳ” được phát hiện khi khai quật lấy mẫu ADN. Ảnh: Hữu Khiêm

Theo lực lượng chức năng, “Bùi Xuân Kỳ” có thể là tên liệt sĩ, tên người thân, đồng đội hoặc chủ nhân của kỷ vật. Hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định chính xác.

Tuy nhiên, đây được xem là một manh mối quý, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, mở thêm hy vọng để gia đình tìm được người thân sau nhiều thập kỷ xa cách.

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