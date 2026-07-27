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Thời sự

Gia Lai tổ chức lễ viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam).

Tham dự lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Minh Phương
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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Đức Thụy

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, dự lễ viếng có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham gia lễ viếng tại hai nghĩa trang có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh…

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thắp hương lên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Minh Phương
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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thắp hương từng phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Đức Thụy

Cách đây 79 năm, vào năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn gian khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị lấy ngày 27-7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ) để Đảng, Nhà nước và nhân dân “bày tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái” với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ kế thừa, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”; trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, nhân văn sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Minh Phương
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Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, kính cẩn dâng vòng hoa “Đời đời nhớ các anh hùng liệt sĩ”, dâng hương lên đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

* Cũng trong sáng 27-7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku và dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

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Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đức Thụy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

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