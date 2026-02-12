Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các liệt sĩ

(GLO)- Sáng 12-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Trung

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người; nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Minh Trung

Tiếp đó, các đại biểu đã dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku.

Viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trước Đài tưởng niệm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước.