Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất cao của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để góp phần đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

* Đồng chí nhìn nhận như thế nào về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng?

- Từ Trung ương đến cơ sở, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng diễn ra sôi nổi, trang trọng và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, công tác chuẩn bị Đại hội được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành rất sớm, rất bài bản, khoa học và hiện đại. Kết quả này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động, chặt chẽ của Trung ương mà còn tạo nên niềm tin mạnh mẽ, sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của Đại hội với những quyết sách lớn được đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương﻿ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

* Theo đồng chí, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?

- Tôi cho rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một quan điểm, phương châm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước ở các giai đoạn khác nhau. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đặt ra ngày càng cao thì hơn bao giờ hết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết được phát huy tối đa để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương là hết sức quan trọng. Đối với tỉnh Gia Lai - địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tinh thần đại đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự gắn bó, đồng lòng giữa các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chính là nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

* Những quyết sách và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là cơ sở và động lực để hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Gia Lai cụ thể hóa thành những chương trình hành động, phong trào thi đua hiệu quả trong thời gian tới…

- Đúng vậy! Những quyết sách mới của Đại hội XIV, nhất là tinh thần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ là nguồn động lực to lớn để các địa phương, trong đó có Gia Lai cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, sát thực tiễn. Với vai trò là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi có trách nhiệm lĩnh hội không khí, tinh thần của Đại hội lần này để tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Qua đó, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng tốt hơn, xứng đáng với truyền thống, thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới. Tinh thần Đại hội XIV của Đảng không chỉ là định hướng lớn, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng. Từ khí thế đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!