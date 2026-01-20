Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN (Thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất cao của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để góp phần đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

* Đồng chí nhìn nhận như thế nào về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng?

- Từ Trung ương đến cơ sở, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng diễn ra sôi nổi, trang trọng và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị Đại hội được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành rất sớm, rất bài bản, khoa học và hiện đại.

Kết quả này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động, chặt chẽ của Trung ương mà còn tạo nên niềm tin mạnh mẽ, sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của Đại hội với những quyết sách lớn được đề ra.

dong-chi-nguyen-ngo-luong-bg3-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương﻿ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

* Theo đồng chí, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?

- Tôi cho rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một quan điểm, phương châm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước ở các giai đoạn khác nhau. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đặt ra ngày càng cao thì hơn bao giờ hết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết được phát huy tối đa để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương là hết sức quan trọng.

Đối với tỉnh Gia Lai - địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tinh thần đại đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự gắn bó, đồng lòng giữa các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chính là nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

* Những quyết sách và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là cơ sở và động lực để hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Gia Lai cụ thể hóa thành những chương trình hành động, phong trào thi đua hiệu quả trong thời gian tới…

- Đúng vậy! Những quyết sách mới của Đại hội XIV, nhất là tinh thần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ là nguồn động lực to lớn để các địa phương, trong đó có Gia Lai cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, sát thực tiễn.

Với vai trò là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi có trách nhiệm lĩnh hội không khí, tinh thần của Đại hội lần này để tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Qua đó, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng tốt hơn, xứng đáng với truyền thống, thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới.

Tinh thần Đại hội XIV của Đảng không chỉ là định hướng lớn, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng.

Từ khí thế đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

(GLO)- Từ ngày 19 đến 25-1, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng long trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Với phương châm “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, Hà Nội xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

“Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm“Từ Đại hội đến Đại hội”,trưng bày sách báo, triển lãm ảnh“Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch...

Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng

Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại hai đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh là Trung đoàn 831 và Đại đội Trinh sát cơ giới.

null