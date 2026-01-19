Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

(GLO)- Từ ngày 19 đến 25-1, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng long trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển trong giai đoạn mới.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, các đại biểu của tỉnh Gia Lai tham dự Ðại hội bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách quan trọng sẽ được Ðại hội thông qua, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

▪ Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Việc được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của chúng tôi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp.

Không khí dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao tại Đại hội thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khẳng định tầm nhìn chiến lược nhất quán vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Những kỳ vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được gửi gắm vào các quyết sách lớn của Đại hội chính là động lực để các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là việc xác định rõ yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, nhấn mạnh vai trò của liên kết vùng, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, đây là những định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Riêng với tỉnh Gia Lai, chúng ta phải khẳng định rằng, việc hình thành không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế, tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ các định hướng lớn của Đại hội XIV, tôi kỳ vọng Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thời gian tới, Gia Lai xác định tập trung đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển hạ tầng then chốt; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch.

Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội và trên cương vị công tác của mình, tôi khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa các quyết sách của Đại hội XIV bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

▪ Đồng chí Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Tạo động lực cho nông nghiệp, nông thôn phát triển

Đồng chí Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.

Việc được tín nhiệm cử tham dự Đại hội vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Tôi xác định, mỗi ý kiến đóng góp tại Đại hội phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất, đời sống của nông dân và yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

Tôi kỳ vọng Đại hội tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn đến công tác cán bộ, đặc biệt là xây dựng chính sách đồng bộ trong tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số - lực lượng gần dân, hiểu dân, giữ vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ này vẫn còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện đào tạo, bồi dưỡng và môi trường phát huy năng lực.

Bên cạnh đó, mong Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, thiết thực hơn nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất trong bối cảnh nông nghiệp chịu tác động của biến đổi khí hậu, thị trường biến động và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Đặc biệt là các cơ chế đủ mạnh về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, liên kết sản xuất - tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu… được xác định là động lực quan trọng để nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại.

Tuyến đường cờ Tổ quốc trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh N.H

▪ Đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước: Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào là đại biểu tham dự Đại hội - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây đồng thời là trách nhiệm lớn lao của người cán bộ, đảng viên đại diện cho Đảng bộ và nhân dân địa phương.

Tin rằng, những chủ trương, quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững cho đất nước.

Trong đó, điều mà tôi đặc biệt kỳ vọng là các quyết sách mang tính đột phá, tầm chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển địa phương.

Trước hết, Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển bền vững bao trùm trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; tháo gỡ những bất cập, điểm nghẽn cản trở sự phát triển.

Thứ hai, tập trung quan tâm mạnh hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - lực lượng trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cán bộ cơ sở vững mạnh sẽ quyết định hiệu quả lãnh đạo, quản lý ở địa phương, qua đó giúp người dân thụ hưởng chính sách một cách thiết thực.

Thứ ba, Đại hội tiếp tục đề ra các chủ trương mạnh mẽ về phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để cơ sở chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế.

Đặc biệt, các chính sách về đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển đô thị được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp các địa phương nói chung, xã Tuy Phước nói riêng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt phường chuẩn trong giai đoạn 2025-2030.

▪ Đồng chí Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch: Quan tâm đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế tại địa bàn biên giới

Đồng chí Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch.

Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực biên giới nói chung và xã Ia Púch nói riêng.

Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư; các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội triển khai đồng bộ đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XIV là sự kiện chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ia Púch đặt trọn niềm tin, kỳ vọng.

Tin tưởng rằng, Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến các địa bàn còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, tạo động lực để các địa phương phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ia Púch là xã biên giới có 8,7 km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối diện nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, xuất phát điểm kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, sinh kế của người dân chưa bền vững.

Từ thực tiễn đó, tôi mong muốn các văn kiện trình Đại hội XIV sẽ có những chủ trương, giải pháp dài hạn, đồng bộ, sát thực, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất gắn với lợi thế địa phương.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo nền tảng để người dân yên tâm bám đất, bám làng, bám biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.