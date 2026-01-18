Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Những ngày này, Thủ đô Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Hà Nội rực rỡ sắc màu hướng về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

Từ các tuyến phố trung tâm đến khu vực trụ sở các cơ quan, đơn vị, hệ thống băng rôn, pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng được treo đồng loạt, tạo không khí phấn khởi, hân hoan lan tỏa khắp không gian đô thị Hà Nội.

Trên các trục đường trung tâm như Tràng Tiền - Hàng Bài, Điện Biên Phủ, Kim Mã… người dân và du khách dễ dàng bắt gặp những tấm pa nô lớn, cụm mô hình chào mừng Đại hội XIV với màu sắc hài hòa, nội dung trang trọng, góp phần tạo nên những điểm nhấn ấn tượng, thể hiện niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng của nhân dân đối với Đại hội.

Khắp các nẻo đường trung tâm Hà Nội được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hà My

Ông Nguyễn Văn Bắc (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết: “Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội, người dân trên địa bàn đã chủ động, tự giác trang hoàng cờ hoa trên các tuyến đường, ngõ phố. Mỗi lá cờ không chỉ góp phần làm đẹp khu dân cư mà còn thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.

Tại khu vực Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng, cổng chính dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã hoàn tất việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, cảnh quan và các điều kiện phục vụ, sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được tổ chức trang nghiêm, chu đáo và thành công tốt đẹp.

Cổng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Ngọc Phú

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào chiều 18-1, theo quan sát của chúng tôi, công tác khánh tiết đã được hoàn tất. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa nô, áp phích, khẩu hiệu được bố trí đồng bộ, hài hòa, tạo không gian trang trọng, thể hiện khí thế vui tươi, phấn khởi trước sự kiện đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cờ hoa được trang hoàng lộng lẫy, tạo nên khí thế mới, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội.

Trung tâm Hội nghị quốc gia được trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh. Ảnh: Quang Tấn

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua các văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường phát triển trong 5 năm qua mà còn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI, hướng tới 2 mốc son: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2/9/1945 - 2/9/2045).

Khắp nơi ở Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

Đặt trọn niềm tin vào Đảng, với khí thế mới trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Ngày 19-1, các đại biểu sẽ vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ. Tiếp đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiến hành Phiên trù bị.

Nội dung và thông tin về Đại hội sẽ tiếp tục được cập nhật, phản ánh kịp thời trên các loại hình báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.