ĐIỆN, THƯ CHÚC MỪNG TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XIV TÔ LÂM

(GLO)- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

1. Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Đồng chí Tô Lâm kính mến,

Nhân dịp Đồng chí được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân danh cá nhân, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí.

Việc Đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Đồng chí trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, quyết định và đề ra phương hướng phát triển đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là định hướng tư duy chiến lược, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước từ nay đến hết thế kỷ XXI.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Đồng chí đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi khẳng định cùng với Đồng chí và Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền.

Nhân sự kiện trọng đại này, Tôi chúc Đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của Đồng chí.

Tôi rất mong chờ sớm được gặp Đồng chí tại Việt Nam để chúng ta tiếp tục cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng tổ chức triển khai gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu nhằm cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Trân trọng.

2. Điện chúc mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

Thưa đồng chí Tô Lâm,

Tôi vui mừng được biết Đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và với danh nghĩa cá nhân, Tôi nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí và tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới.

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định theo con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước Việt Nam, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới; vai trò và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, sẽ cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Tôi vô cùng trân trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, kiên định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng đạt nhiều thành quả to lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Chúc đồng chí Tổng Bí thư đạt nhiều thành tựu mới trên cương vị cao cả!

3. Thư chúc mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Thưa Ngài Tổng Bí thư,

Thay mặt nhân dân Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi hân hạnh gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Ngài Tô Lâm nhân dịp Ngài tiếp tục chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23-1-2026.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng Bí thư, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt được những thành công và phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực, đồng thời giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tôi hy vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển đất nước.

Tôi xin chúc Ngài Tổng Bí thư mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, và mong Ngài đạt được những thắng lợi mới trong sứ mệnh phục vụ đất nước và Nhân dân Việt Nam.

Xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư lời chào trân trọng nhất.

4. Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Thưa Ngài,

Tôi rất vui mừng được biết Ngài đã tiếp tục được tín nhiệm bầu chọn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân sự kiện trọng đại này.

Việc Ngài tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm mạnh mẽ mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đối với Ngài. Sự lãnh đạo và định hướng sáng suốt của Ngài đã đưa đất nước phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình bền vững, ổn định và thịnh vượng, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên cả bình diện khu vực và quốc tế.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo chính trực, tầm nhìn xa và hướng tới tương lai của Ngài, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội lần thứ XIV đã thông qua. Với nỗ lực chung, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng và hai nước phát triển sâu sắc hơn.

Kính chúc Ngài mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sứ mệnh cao cả là đảm bảo hạnh phúc bền lâu cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng nhất.