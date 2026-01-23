Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tối 23-1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” được tổ chức trọng thể nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới" do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo; Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

Đại biểu cùng khán giả thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc và các định hướng lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: TTXVN



Chương trình cũng nhằm khẳng định những thành tựu tiêu biểu của đất nước qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, khẳng định niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Chương trình được dàn dựng với kết cấu 3 phần xuyên suốt: Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới, với tên gọi lần lượt là "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Chương trình không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là bản hòa ca chính luận sâu sắc, khẳng định chân lý lịch sử: Mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn của Đảng.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần to lớn để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Mãn nhãn với màn pháo hoa tại chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đức Phúc, Erik… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang và sinh viên, tạo nên các màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu và hoành tráng, kết hợp trình diễn 3D Mapping trên mặt sân cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng lập trình theo thời gian thực.

Khép lại chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.