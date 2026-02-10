Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, gồm: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo đúng quy trình, luật định. Trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và 135 Ủy ban bầu cử cấp xã.

Qua quy trình hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất sơ bộ giới thiệu 21 người ứng cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI; giới thiệu 142 người ứng cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, hiện đã tiếp nhận hơn 5.140 hồ sơ người ứng cử để bầu 2.978 đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm theo đúng quy trình, thành phần, số lượng, cơ cấu.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 934 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 2.179 khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê sơ bộ, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có 1.186 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung báo cáo công tác triển khai bầu cử tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác bầu cử. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Gia Lai. Mọi khâu đều được thực hiện một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng luật định.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2026, diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Để thực hiện thành công cuộc bầu cử, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; triển khai các bước, quy trình, thủ tục từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng thời hạn theo luật định.

Ông Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đồng thời, tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, cập nhật thông tin trong danh sách cử tri đã được lập và niêm yết để điều chỉnh, bổ sung kịp thời những thiếu sót (nếu có) liên quan đến danh sách cử tri; đặc biệt chú ý đến những trường hợp cử tri đi làm ăn xa ở địa phương khác, người khuyết tật, người già yếu… để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Cùng với đó, chỉ đạo việc lập danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo khoa học, chính xác, đầy đủ thông tin và niêm yết tại các đơn vị bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Quang cảnh buổi giám sát, kiểm tra. Ảnh: N.H

Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bầu cử cho cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác bầu cử ở các Tổ bầu cử, những người lần đầu tham gia công tác bầu cử ở các tổ chức phụ trách bầu cử.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, có những hình thức, biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả; trong đó tập trung tuyên truyền về chương trình hành động, tiểu sử của người ứng cử trên các phương tiện truyền thông để tạo hiệu ứng tích cực đối với cử tri và nhân dân trong địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững quy định của pháp luật về bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, của cử tri trong bầu cử; thông qua vai trò của các già làng, trưởng bản, những người tiêu biểu trong cộng đồng để vận động cử tri đi bầu cử; bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội non sông, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân.

Tỉnh Gia Lai cũng phải tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra bầu cử ở địa phương, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng; hoàn tất các công tác chuẩn bị tài liệu, phiếu bầu, về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử để cấp phát đến Tổ bầu cử.