Triển khai mô hình Điểm hướng dẫn dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Đến nay, các Điểm hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang đã đủ điều kiện để đi vào hoạt động.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh, việc lắp đặt máy móc, trang thiết bị và công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ tại các Điểm hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Điểm hướng dẫn dịch vụ công) đã hoàn thành, bảo đảm đủ điều kiện để đi vào hoạt động.

Điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công Ban Chỉ huy quân sự phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Để Điểm hướng dẫn dịch vụ công phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ở các khu vực xa Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý hoạt động các Điểm hướng dẫn dịch vụ công phối hợp UBND các xã, phường liên quan tổ chức khai trương các Điểm hướng dẫn dịch vụ công do đơn vị mình phụ trách với hình thức phù hợp.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và phương thức tổ chức thực hiện của các Điểm hướng dẫn dịch vụ công để người dân và các tổ chức có liên quan trên địa bàn biết, tích cực tham gia nhằm giảm thời gian đi lại của công dân.

Quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các Điểm hướng dẫn dịch vụ công về ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu các quy trình và nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

Ủy ban nhân dân các xã, phường liên quan (xã Kon Gang, xã Gào, xã Chư A Thai, xã Chư Krey, xã Chơ Long, xã Vĩnh Sơn, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn) ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã với các Điểm hướng dẫn dịch vụ công.

Mặt khác, chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã chủ động tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn biết về hoạt động của các Điểm hướng dẫn dịch vụ công.