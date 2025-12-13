Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai thí điểm 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang

TRỌNG LỢI
(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, UBND tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công trong thời gian một năm tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, các ki-ốt dịch vụ công được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư A Thai; Hải đội Biên phòng 2; Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông; Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Bắc (cơ sở 2); Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Nhơn Bắc; Công an xã Kon Gang; Công an xã Gào; Công an xã Chư Krey; Công an xã Chơ Long và Công an xã Vĩnh Sơn.

Mỗi điểm đều có biển hiệu “Điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công + tên đơn vị thực hiện” và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của tỉnh.

Việc triển khai các mô hình ki-ốt dịch vụ công nhằm giúp người dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, có thể thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, giúp nắm chắc địa bàn, đối tượng, qua đó bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

ki-ot-hanh-chinh-cong.jpg
Hỗ trợ người dân thực hiện các bước tại ki-ốt thủ tục hành chính thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyễn Muội

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu triển khai chung; tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu đánh giá, sơ kết và đề xuất mở rộng mô hình trong thời gian tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao chỉ đạo thành lập các tổ quản lý tại các điểm hướng dẫn, hỗ trợ; cử cán bộ tham gia tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm và phạm vi thực hiện mô hình để người dân biết và tham gia. Các đơn vị cũng có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, gửi về Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của ngành công an.

