Bệnh viện Quân y 211 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III

(GLO)- Sáng 27-12, Bệnh viện Quân y 211 (trực thuộc Quân đoàn 34) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (31/12/1965 - 31/12/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III.

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34; Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; cùng các thế hệ cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 211.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Hà

Ngày 31-12-1965, trước yêu cầu cấp bách của chiến trường Tây Nguyên, Bệnh viện Quân y 84 (tiền thân của Bệnh viện Quân y 211) được thành lập, làm nhiệm vụ bệnh viện tuyến cuối phục vụ chiến trường B3, Hạ Lào và tuyến vận tải chiến lược 559.

Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, giữa bom đạn chiến tranh, đội ngũ thầy thuốc quân y vẫn ngày đêm bám trụ, giành giật sự sống cho hàng vạn thương binh, bệnh binh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày đất nước thống nhất, Bệnh viện tiếp tục cùng Quân đoàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Đại tá Hoàng Tiến Dũng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Hà

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 211 đã vượt qua bao gian khổ, ác liệt; kịp thời cứu chữa thương binh, bệnh binh, gắn bó máu thịt với bộ đội và đồng hành bền bỉ cùng nhân dân.

Từ thực tiễn chiến đấu và công tác, Bệnh viện đã xây dựng và phát huy truyền thống 16 chữ vàng: “Đoàn kết - Dũng cảm - Tận tụy - Thủy chung - Sáng tạo - Tự lực - Khoa học - Thực tiễn”.

Trong thời kỳ đổi mới, Bệnh viện không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Năm 2015, Bệnh viện được công nhận Bệnh viện hạng I, làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Với những cống hiến to lớn, Bệnh viện Quân y 211 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện Quân y 211 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến to lớn, bền bỉ của đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân.

Bệnh viện Quân y 211 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Thư khen, biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211.

Đồng thời, tin tưởng Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giỏi y thuật, giàu y đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.