Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong sáng 22-12, đoàn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Phòng tưởng niệm ở Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tuấn

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham quan Nhà truyền thống LLVT tỉnh. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã được tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương qua các thời kỳ thông qua những hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử quý báu.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham quan Nhà truyền thống. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem phim "Mưa đỏ”. Ảnh: Anh Tuấn

Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem phim “Mưa đỏ” theo hình thức tập trung. Bộ phim tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt; giàu tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của các thế hệ đi trước.

Đặc biệt, Nhà truyền thống LLVT tỉnh những ngày qua đã mở cửa đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Các "chiến sĩ nhí" tham quan mô hình máy bay trong Nhà Truyền thống LLVT tỉnh. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại đây, khách tham quan được giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử tái hiện sinh động quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và LLVT tỉnh qua các thời kỳ.

Hoạt động tham quan không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp các thế hệ hiểu rõ hơn về những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.