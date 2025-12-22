Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong sáng 22-12, đoàn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Phòng tưởng niệm ở Bộ CHQS tỉnh.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham quan Nhà truyền thống LLVT tỉnh. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã được tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương qua các thời kỳ thông qua những hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử quý báu.
Đây là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem phim “Mưa đỏ” theo hình thức tập trung. Bộ phim tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt; giàu tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của các thế hệ đi trước.
Đặc biệt, Nhà truyền thống LLVT tỉnh những ngày qua đã mở cửa đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Tại đây, khách tham quan được giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử tái hiện sinh động quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và LLVT tỉnh qua các thời kỳ.
Hoạt động tham quan không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp các thế hệ hiểu rõ hơn về những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chung vui cùng cán bộ, chiến sĩ trên công trình
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 21-12, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên công trình giúp dân xây dựng nhà sau bão lũ.
Dù đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Quân đội, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám công trình, làm việc không nghỉ để bảo đảm tiến độ xây dựng nhà cho dân.
Tại gia đình ông Nguyễn Thanh Cường (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông), Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và đã tổ chức "tiệc thân mật" chung vui cùng bộ đội trong giờ nghỉ.
* Dịp này, vào tối 21-12, Đảng ủy - UBND xã Tuy Phước Đông đã tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng lại 31 căn nhà sau bão lũ.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình quân dân, thể hiện sự trân trọng, tri ân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những đóng góp thiết thực của lực lượng Quân đội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Tuy Phước Đông bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, ngày đêm bám công trình, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.