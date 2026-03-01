Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG (1/3/1906 - 1/3/2026)

Trọn đời vì nước, vì dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN

(GLO)- Gần một thế kỷ sống và hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và tài năng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo uy tín

Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí danh Tô, sinh ngày 1-3-1906 trong một gia đình công chức tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi); từ trần ngày 29-4-2000 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, khi còn là thanh niên, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tìm hiểu tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc qua các ấn phẩm được truyền bá vào Việt Nam như báo “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Tạp chí thư tín quốc tế”… Năm 1926, đồng chí trở thành học trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Từ một trí thức yêu nước, qua rèn luyện và thử thách, đồng chí trở thành một chính khách, một thành viên trong ban lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn trước khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ (tháng 12-1946) đến tháng 1-1949, trên cương vị đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ, đồng chí đã có nhiều cống hiến trong xây dựng vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú; củng cố căn cứ địa kháng chiến; thực hiện khẩu hiệu tự lực cánh sinh, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

tron-doi-vi-nuoc-vi-dan.jpg
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các cán bộ Công an trong ngày ngành Công an đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (5-1-1980). Ảnh: TTXVN

Trên cương vị Phó Thủ tướng, rồi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trong hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đồng chí đặc biệt quan tâm củng cố bộ máy chính quyền nhà nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân, đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc tổ chức của Nhà nước ta là tập trung dân chủ - trong đó, dân chủ và tập trung là hai mặt không thể tách rời, phải gắn bó, kết hợp chặt chẽ với nhau. Từ nhận thức lý luận đến tổ chức thực tiễn, đồng chí luôn trăn trở xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân; kiến tạo nền tảng cho xã hội mới, xã hội XHCN phù hợp với bản sắc dân tộc Việt Nam.

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đồng chí cho rằng, Đảng phải chăm lo cán bộ, đảng viên “như người làm vườn”, vừa vun xới, bồi dưỡng, vừa kiên quyết nhổ cỏ, trừ sâu tận gốc. Trước tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, đồng chí yêu cầu phải “quét dọn mọi rác rưởi và dơ bẩn”, coi đó là điều kiện để tạo lập môi trường thuận lợi cho mọi công tác khác.

Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Không chỉ là nhà lãnh đạo uy tín, đồng chí Phạm Văn Đồng còn là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng. Ở đồng chí hội tụ những phẩm chất của người cộng sản trung kiên, tận trung với Đảng, với nước; tận hiếu với dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham ô, lãng phí; giàu lòng nhân ái và bao dung…

Với tinh thần nhân văn sâu sắc, đồng chí quan niệm bất kỳ ai là người Việt Nam, không phân biệt thành phần, ở trong nước hay ngoài nước, nếu có lòng yêu nước, mong muốn đóng góp cho dân, cho nước đều được trân trọng. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong các chuyến công tác tại Pháp, đồng chí đã gặp gỡ, cảm hóa, thuyết phục một số trí thức Việt kiều trở về Tổ quốc tham gia kháng chiến, xây dựng đất nước; đồng thời vận động nhiều trí thức ở vùng địch tạm chiếm tham gia cách mạng.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí luôn coi việc chăm lo lợi ích của nhân dân, giải quyết khó khăn cấp bách cho dân là nhiệm vụ hàng đầu. Đồng chí thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành tìm giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình và về các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng trước Quốc hội và nhân dân.

2.jpg
Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hỏi các chiến sĩ tự vệ Đài phát thanh Mễ Trì, vùng bị máy bay Mỹ bắn phá, ngày 30-12-1972. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 6-7-1987, trước những khó khăn, yếu kém trong quản lý, điều hành KT-XH, đồng chí nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không suy nghĩ ngày đêm để phấn đấu cho nền KT-XH có chuyển biến, có những bước phát triển để đời sống của nhân dân tốt hơn, đỡ khổ hơn, nếu chúng ta không làm như vậy, tôi nghĩ là chúng ta không xứng đáng”. Đồng chí coi việc khắc phục yếu kém trong công cuộc đổi mới là công việc văn hóa; ai không chấp nhận điều đó là “vô văn hóa”.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định: Đổi mới là xây dựng đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, là dân giàu, là xây dựng một nền văn hóa mới, xây dựng thành công CNXH. Đồng chí nghiêm khắc đòi hỏi bản thân và đội ngũ phải làm việc có năng suất, chất lượng; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

* * *

Thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao của đồng chí Phạm Văn Đồng cùng các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm học tập, lao động, công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường; sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Thời sự - Bình luận

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

null