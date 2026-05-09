Gia Lai: Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 8-5, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ban chỉ đạo 35 cấp ủy, ban công tác 35 đảng ủy các xã, phường năm 2026.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng lực lượng trực tiếp tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, cập nhật những vấn đề trọng tâm, cốt lõi về chủ trương, đường lối trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó là việc xây dựng, tổ chức lực lượng; phối hợp tổ chức tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch ở cơ sở; đồng thời, giới thiệu một số ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Trong thời gian hội nghị, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này ở cơ sở trong thời gian đến.