Gia Lai: Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 8-5, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ban chỉ đạo 35 cấp ủy, ban công tác 35 đảng ủy các xã, phường năm 2026.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng lực lượng trực tiếp tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, cập nhật những vấn đề trọng tâm, cốt lõi về chủ trương, đường lối trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó là việc xây dựng, tổ chức lực lượng; phối hợp tổ chức tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch ở cơ sở; đồng thời, giới thiệu một số ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Trong thời gian hội nghị, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này ở cơ sở trong thời gian đến.

Gia Lai: Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới

Chính trị

(GLO)- Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6-5, ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

