Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Ngày 17-5 vừa qua, UBND xã Phù Mỹ Bắc tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương với 16 hộ dân thôn Trà Thung có diện tích đất bị ảnh hưởng khi triển khai Dự án khu dân cư Trà Thung.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất cũng như đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính quyền xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng khi triển khai các công trình, dự án tại địa phương. Ảnh: V.L

Trên tinh thần dân chủ, công khai và cầu thị, đại diện các phòng chuyên môn cùng lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể từng nội dung người dân quan tâm. Sau khi được giải thích rõ ràng, đa số các hộ dân đều đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của địa phương và tự nguyện bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc - cho biết: Đối thoại trực tiếp là kênh hiệu quả để chính quyền thông tin đến người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đầu tư hạ tầng, giao thông đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo xã nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Qua đối thoại, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra” - ông Triều thông tin.

Không chỉ Dự án khu dân cư Trà Thung, việc tăng cường đối thoại với người dân cũng phát huy hiệu quả tích cực trong quá trình triển khai Dự án tuyến đường ven biển ĐT 639 (đoạn Mỹ Thành - Lại Giang) đi qua địa bàn xã Phù Mỹ Bắc.

Tuyến đường có chiều dài hơn 5 km qua địa bàn xã, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân ở các thôn Tân Phú, Phú Hòa, Phú Thứ với nhiều hạng mục như nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, mồ mả và các tài sản khác nằm trong phạm vi dự án.

Theo ông Phạm Minh Hiếu - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Bắc, khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và thời điểm xây dựng các công trình, vật kiến trúc. Vì vậy, trong các buổi đối thoại, địa phương luôn công khai, minh bạch toàn bộ hồ sơ, thông tin liên quan để người dân cùng theo dõi, đối chiếu.

Sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, các bộ phận chuyên môn giải thích cụ thể từng trường hợp thông qua hồ sơ địa chính, dữ liệu quản lý đất đai để bà con hiểu rõ. Nhờ vậy, đến nay, hơn 90% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường ven biển đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Phú Hòa) chia sẻ: “Qua đối thoại với cán bộ xã, tôi được biết tuyến đường ven biển không chỉ giúp giao thông thuận lợi hơn mà còn góp phần đảm bảo việc đi lại trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và kết nối hạ tầng khu dân cư. Sau khi được giải đáp rõ các khúc mắc, gia đình tôi đã thống nhất với phương án bồi thường của địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Bắc, cho hay: Đối thoại trực tiếp là giải pháp quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Theo ông Đặng Đình Triều, thực tế cho thấy, việc tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch thông tin đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại xã Phù Mỹ Bắc. Quan trọng hơn, cách làm này đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong xây dựng chính quyền phục vụ là mục tiêu mà địa phương hướng tới. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các buổi đối thoại trực tiếp với người dân trong thời gian tới” - ông Triều nhấn mạnh.