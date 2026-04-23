Lãnh đạo xã Tuy Phước đối thoại với thanh niên

MINH NHẬT
(GLO)- Chiều 22-4, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tuy Phước có buổi đối thoại với thanh niên. Tham dự chương trình có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 60 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí dân chủ, các đoàn viên thanh niên đã đặt 12 câu hỏi và kiến nghị tập trung vào các nhóm nội dung như: Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp. Cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho thanh niên. Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Chính sách chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế.

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Các câu hỏi được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các ban, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp thấu đáo và đưa ra định hướng giải quyết cụ thể cho từng nhóm vấn đề.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

