Lãnh đạo xã Tuy Phước đối thoại với thanh niên

(GLO)- Chiều 22-4, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tuy Phước có buổi đối thoại với thanh niên. Tham dự chương trình có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 60 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Trong không khí dân chủ, các đoàn viên thanh niên đã đặt 12 câu hỏi và kiến nghị tập trung vào các nhóm nội dung như: Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp. Cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho thanh niên. Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Chính sách chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế.

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Các câu hỏi được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các ban, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp thấu đáo và đưa ra định hướng giải quyết cụ thể cho từng nhóm vấn đề.

​