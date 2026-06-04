Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Y tế Krông Pa

(GLO)- Ngày 4-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Phú Túc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực phòng làm việc. Nguyên nhân do chập điện, chất cháy là giấy, nhựa, vải, thiết bị điện. Với nhiều vật liệu dễ cháy, nếu không được ngăn chặn kịp thời, nguy cơ cháy lan ra các khu vực bên cạnh rất cao.

Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, di dời tài sản, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Triển khai đội hình phun nước vừa dập tắt đám cháy, vừa làm mát cấu kiện xây dựng và chống cháy lan.

Lực lượng cơ sở triển khai dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Buổi thực tập giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể cũng như công tác phối hợp chữa cháy và ứng cứu tài sản tại đơn vị cơ sở.