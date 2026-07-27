Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

Bằng trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc, họ lặng thầm chăm sóc, giữ gìn nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ký ức chiến tranh thành lời tri ân

Nhập ngũ năm 1969, ông Đoàn Văn Tiến từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên chiến trường Tây Nguyên. Sau nhiều lần tai biến, ký ức về những năm tháng chiến tranh không còn trọn vẹn, nhưng có một hình ảnh chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông.

Đó là năm 1973, khi đơn vị hành quân qua một khu vực ở tỉnh Kon Tum (cũ) thì hứng chịu trận ném bom dữ dội. Trước mắt ông là khung cảnh tan hoang với nhiều đồng đội hy sinh, không ít người không còn nguyên vẹn hình hài. Mỗi lần nhắc lại ký ức ấy, người CCB vẫn nghẹn ngào.

Chính sự mất mát ấy trở thành nỗi day dứt theo ông suốt cuộc đời và cũng là động lực để ông dành những năm tháng sau này lặng lẽ làm công việc chăm sóc, hương khói, gìn giữ nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Năm 2001, ông được địa phương giao đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê. Với ông, đó không chỉ là công việc mà còn là cách tiếp tục đồng hành cùng những đồng đội đã nằm lại mãi mãi trên mảnh đất Tây Nguyên.

Xây dựng năm 1987, Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê là nơi an nghỉ của 386 liệt sĩ được quy tập từ nhiều nơi, trong đó có các phần mộ đưa về từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ) và các chiến trường trên đất bạn Lào, Campuchia.

Qua nhiều lần tu bổ, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để thân nhân liệt sĩ, CCB và nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Ông Đoàn Văn Tiến và người con trai Đoàn Văn Quyết thắp hương tại các phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê. Ảnh: P.D

Hơn một thập kỷ gắn bó với nghĩa trang, ngày nào ông Tiến cũng có mặt từ sáng sớm để thỉnh chuông, thắp hương, quét dọn khuôn viên, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang từng phần mộ. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày được ông thực hiện cẩn trọng.

“Nghĩa trang sạch sẽ thì đồng đội mình cũng được yên lòng. Có những hôm nhớ đồng đội, tôi ngồi lại đây trò chuyện với các anh cả buổi tối”, ông Tiến bộc bạch.

Không chỉ chăm sóc nghĩa trang, ông còn tận tình hướng dẫn, tra cứu thông tin, giúp nhiều gia đình tìm đúng phần mộ người thân. “Nhiều gia đình vượt hàng nghìn cây số chỉ mong được thắp một nén hương cho người thân. Mình giúp được điều gì thì cố gắng hết sức”, ông chia sẻ.

Tiếp nối nghĩa tình

Năm 2013, sau nhiều lần tai biến, sức khỏe không còn cho phép ông Tiến tiếp tục công việc quản trang. Vì vậy, khi người con trai út Đoàn Văn Quyết tình nguyện tiếp nối công việc này, ông thấy rất yên lòng.

Từ nhỏ, anh Quyết thường theo cha quét dọn, thắp hương, chăm sóc cây xanh trong nghĩa trang. Những việc làm tưởng chừng bình dị ấy dần hình thành trong anh trách nhiệm với người đã khuất.

“Cha tôi làm công việc này bằng tất cả tình cảm dành cho đồng đội. Tôi muốn tiếp nối công việc của ông, góp một phần nhỏ để chăm sóc, giữ gìn nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ”, anh Quyết chia sẻ.

Điều anh Quyết tiếp nhận từ cha không chỉ là công việc thường ngày ở nghĩa trang mà còn là cách gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể.

Cha con ông Đoàn Văn Tiến đã 25 năm tiếp nối làm công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê. Ảnh: P.D

Từ sự tận tụy của người cha, anh hiểu rằng chăm sóc nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của người quản trang mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Mỗi ngày, anh Quyết vẫn bắt đầu công việc từ sáng sớm với những phần việc quen thuộc cha mình từng làm. Công việc âm thầm, ít người biết đến, nhưng với anh, mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân; mỗi phần mộ được chăm sóc sạch đẹp là sự an ủi dành cho những người đã ngã xuống và thân nhân của họ.

Ông Lê Hữu Thiện - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chư Sê, nhận xét: Công việc quản trang mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong nhiều năm qua, hai cha con ông Tiến luôn tận tâm giữ gìn cảnh quan nghĩa trang sạch đẹp, trang nghiêm, đồng thời hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình thăm viếng, tìm kiếm phần mộ người thân. Việc anh Quyết tiếp nối công việc của cha là minh chứng đẹp cho sự tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.