(GLO)- Sáng 24-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào phối hợp với Cụm thi đua số 4 (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào.

Đến dự lễ có đồng chí Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; đại diện Cụm thi đua số 4 (Công an tỉnh) cùng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân xã Gào.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Ảnh: Lê Ánh

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Gào nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện Cụm thi đua số 4 (Công an tỉnh Gia Lai) trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Gào. Ảnh: Lê Ánh

Dịp này, Cụm thi đua số 4 trao tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Đồng thời, trao tặng phần quà cho Đảng ủy, UBND xã Gào.