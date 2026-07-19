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Thời sự

Đại tướng Lương Tam Quang viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

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Đại tướng Lương Tam Quang (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh Gia Lai viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Cùng tham gia về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

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Các đại biểu đã dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.H

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, các đại biểu đã dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, dâng hương tại Đài tưởng niệm, thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Đại tướng Lương Tam Quang thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.H

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng thường xuyên 9 người có công với cách mạng. Trong đó, có 3 thương binh, bệnh binh; 3 người có công giúp đỡ cách mạng; 2 thân nhân liệt sĩ; 1 người hoạt động kháng chiến bị tù đày.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều trị tại trung tâm - những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ và một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Đại tướng Lương Tam Quang thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Theo Đại tướng, dù mang trên mình những thương tật nặng nề do chiến tranh để lại, nhưng những thương binh, bệnh binh, người có công vẫn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, ý chí kiên cường, niềm tin vững chắc và tinh thần lạc quan để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Đại tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nêu cao tấm gương sáng để cùng thế hệ trẻ và chính quyền địa phương chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

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Đại tướng Lương Tam Quang (bìa trái) thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến (SN 1930). Ảnh: N.H

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định: Chăm lo cho người có công luôn là trách nhiệm thiêng liêng và nét đẹp văn hóa truyền thống của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong Chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình.

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Đoàn công tác thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955). Ảnh: N.H

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến (SN 1930); thương binh Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955); thương binh Chế Trường (SN 1948) - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định (cũ).

Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với nước.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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