Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

(GLO)- Chiều tối 13-7, tại vùng biển Quy Thiện (tỉnh Quảng Ngãi), Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B.

Tàu C43B thuộc Đoàn vận tải biển 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân, đơn vị được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thành lập ngày 23-10-1961, với tên gọi “Đoàn tàu không số”.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. Ảnh: H.P

Rạng sáng 27-2-1968, tại vùng biển Quy Thiện, 17 cán bộ, chiến sĩ Tàu C43B đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ bí mật của tuyến vận tải chiến lược trên biển. Trước vòng vây của địch, các cán bộ, chiến sĩ đã kiên quyết phá hủy con tàu, không để phương tiện và vũ khí rơi vào tay địch.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Tàu C43B. Ảnh: H.P

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tham gia Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Tàu C43B; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.P

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, kỷ luật, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu thả vòng hoa và lễ vật xuống biển, tưởng niệm 17 cán bộ, chiến sĩ Tàu không số C43B đã anh dũng hy sinh tại vùng biển Quy Thiện. Ảnh: H.P

Vòng hoa tưởng niệm mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ” được các đại biểu thành kính thả xuống biển, gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến 17 cán bộ, chiến sĩ Tàu không số C43B đã anh dũng hy sinh và mãi mãi nằm lại giữa sóng nước Quy Thiện.