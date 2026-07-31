Ký ức mãi xanh

(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.

Hơn sáu mươi năm ký ức còn vang

Trong những ngày tháng Bảy, cựu chiến binh (CCB) Đinh Văn Hơi (96 tuổi, người H’re, thôn 4, xã An Vinh) lại lặng lẽ lau chùi những tấm huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bạc màu theo năm tháng.

Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày chiến đấu trên chiến trường An Lão vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người lính già.

Thấy khách đến thăm nhà, ông Hơi niềm nở rót chén nước, chậm rãi kể lại những năm tháng hoạt động cách mạng. Năm 1959, khi là Bí thư Đảng ủy kiêm Tiểu đội trưởng dân quân xã An Bình, ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng bí mật tại địa phương.

Bị địch bắt, giam giữ suốt 6 tháng và nhiều lần tra tấn, ông vẫn giữ vững khí tiết. Được trả tự do, ông tiếp tục hoạt động cách mạng rồi lên đường tham gia bộ đội.

Cựu chiến binh Đinh Văn Hơi (thứ 3 từ phải sang) kể chuyện truyền thống cho tuổi trẻ xã An Vinh. Ảnh: D.Đ

Ông Hơi kể, năm 1964, trên cương vị Trung đội trưởng Bộ binh huyện An Lão, ông cùng đồng đội tham gia Chiến dịch giải phóng An Lão, phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực của Quân khu 5 và dân quân các địa phương chốt chặn tại Suối Bà Nhỏ.

Trong trận phản kích ngày 7-12-1964, quân ta đánh trả quyết liệt các đợt tiến công của địch từ Bồng Sơn lên chiếm lại An Lão. Kết thúc chiến dịch, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, phá hỏng 5 xe thiết giáp, mở rộng vùng giải phóng ở phía Tây Bắc Bình Định.

“Hồi đó gian khổ lắm, anh em vừa chiến đấu vừa bám trận địa giữa mưa rừng, lại thiếu thốn đủ bề. Khi An Lão được giải phóng, ai cũng vui mừng khôn xiết. Bà con trong làng còn góp một con trâu để bộ đội cùng liên hoan mừng chiến thắng. Chuyện đã hơn 61 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in. Mỗi lần nhắc lại những ngày ấy, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay”, ông Hơi bồi hồi nhớ lại.

Cũng mang trong mình ký ức về những ngày tháng hào hùng ấy, CCB Đinh Văn Mơi (86 tuổi, người H’re, thôn Đinh Xuân Ba, xã An Lão) vẫn nhớ như in những ngày tham gia Chiến dịch An Lão năm 1964.

Khi đó, là Xã đội trưởng xã An Thạch, ông cùng lực lượng dân quân địa phương tham gia cáng thương binh, tải đạn dược và bắt giữ tù binh địch…

“Những ngày đó, cả vùng An Lão người dân các xã đều một lòng hướng về chiến dịch. Khi nghe tin An Lão được giải phóng, bà con mừng lắm. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào vì đã được góp sức cho quê hương trong những ngày tháng lịch sử ấy”, ông Mơi chia sẻ.

Tiếp lửa truyền thống

Hơn 61 năm từ ngày Chiến thắng An Lão, ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong những ngày cuối tháng Bảy, đông đảo CCB, ĐVTN và học sinh ở xã An Lão cùng tề tựu tại Di tích lịch sử Chiến thắng An Lão - Di tích lịch sử vụ thảm sát Giếng Đồn để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động tri ân, sinh hoạt truyền thống đã góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trên quê hương cách mạng.

Anh Lê Quang Sinh, đoàn viên Chi đoàn thôn Tân An, chia sẻ: “Những hoạt động về nguồn giúp cho thế hệ trẻ hiểu thêm lịch sử địa phương, tạo cơ hội để gặp gỡ, lắng nghe các nhân chứng lịch sử. Có những câu chuyện không thể tìm thấy trong sách vở. Nghe các bác kể lại, tôi cảm nhận rõ hơn chặng đường mà quê hương đã đi qua để có được cuộc sống bình yên như hôm nay”.

Các CCB xã An Lão kể chuyện truyền thống cho ĐVTN tại di tích lịch sử. Ảnh: D.Đ

Theo anh Đào Duy Tiến - Bí thư Xã đoàn An Lão, bên cạnh các hoạt động về nguồn, tuổi trẻ địa phương còn duy trì nhiều phần việc tri ân như thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, vệ sinh và chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã...

Những việc làm ấy đã trở thành cầu nối để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể nhất.

Tại xã An Vinh, những ngày tháng Bảy, ĐVTN địa phương đã đến thăm các CCB, nhân chứng lịch sử để nghe kể chuyện truyền thống. Đồng thời, tổ chức bữa cơm tri ân; vệ sinh, chỉnh trang và dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ…

Qua những hoạt động ấy, ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ hôm nay.

Chị Đinh Thị Thóc (người H’re, ở thôn 4, xã An Vinh) bày tỏ: “Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những ký ức của các bác các chú để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và quê hương”.