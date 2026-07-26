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Xã Mang Yang gặp mặt, tặng quà gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà cho các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Mang Yang đã trao 5 suất quà (3,5 triệu đồng/suất) và 130 suất quà (500.000 đồng/suất) của UBND tỉnh cho người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ…

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Ông Lê Trọng (thứ 6 từ trái qua) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mang Yang, trao quà cho các gia đình có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, UBND xã Mang Yang tặng 169 suất quà cho người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tặng 18 suất quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại 18/19 thôn, làng.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Mang Yang đã tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công.

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