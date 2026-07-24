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Xã Mang Yang phối hợp Lữ đoàn 40 ra quân thực hiện công tác dân vận năm 2026

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KHÁNH PHONG
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(GLO)- Ngày 24-7, Đảng ủy xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Lữ đoàn 40 tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận tại làng Đăk Yă.

Tham gia đợt ra quân có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 40; cán bộ, công chức xã; lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân làng Đăk Yă.

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Xã Mang Yang phối hợp Lữ đoàn 40 ra quân thực hiện công tác dân vận năm 2026. Ảnh: K.P

Ngay trong ngày ra quân, các lực lượng đã tập trung nạo vét bùn đất, cát, sỏi bồi lấp tại khu vực đập tràn làng Đăk Yă; phát quang cây cối, bụi rậm, khơi thông dòng chảy; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Các phần việc được triển khai khẩn trương, hiệu quả, góp phần bảo đảm dòng chảy thông thoáng, phục vụ sản xuất, đi lại và sinh hoạt của Nhân dân.

Cùng với đó, Lữ đoàn 40 phối hợp với địa phương và Trường Mầm non Đăk Yă chỉnh trang khuôn viên, phát quang cây xanh, vệ sinh phòng học, sửa chữa một số hạng mục nhỏ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón năm học mới.

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Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 40 phát quang cây cối, bụi rậm. Ảnh: K.P

Chuỗi hoạt động công tác dân vận năm 2026 tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Lữ đoàn 40 với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương Mang Yang ngày càng phát triển.

Theo kế hoạch, Lữ đoàn 40 sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Mang Yang; tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

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