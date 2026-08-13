Xây dựng Ðảng vững mạnh từ những cách làm hay, sáng tạo

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Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

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THIÊN TRÚC
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(GLO)- Sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với ổn định tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải triển khai, cụ thể hóa chủ trương phù hợp với điều kiện mới.

Từ thực tiễn, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã chủ động đổi mới cách làm, góp phần đưa công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền đi vào thực chất, hiệu quả.

Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt đảng

Xác định tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh chú trọng đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, tăng tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính phòng ngừa.

Không chỉ bó hẹp trong hội trường, nội dung sinh hoạt được gắn với thực tiễn, truyền thống và nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng.

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Chi bộ Trường Mầm non Trà My (phường Thống Nhất) sinh hoạt chuyên đề tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku). Ảnh: ĐVCC

Chi bộ Trường Mầm non Trà My (phường Thống Nhất) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku); Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Pleiku tổ chức sinh hoạt cùng chuyên đề tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (phường Hội Phú).

Theo bà Văn Thị Liên Cao - Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Pleiku, thông qua sinh hoạt, đảng viên tích cực thảo luận, liên hệ thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và liêm chính.

Tại Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Pleiku, sinh hoạt chuyên đề “Thước phim lịch sử - Ngọn lửa tri ân” được triển khai bằng hình thức xem bộ phim “Đường xuyên rừng”.

“Hoạt động sinh hoạt chuyên đề khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh” - Bí thư Chi bộ Tống Thị Hồng chia sẻ.

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Đảng ủy xã Lơ Pang tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu cho chi bộ thôn. Ảnh: ĐVCC

Đổi mới sinh hoạt cũng được các địa phương chú trọng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đảng ủy xã Lơ Pang tổ chức hội nghị hướng dẫn sinh hoạt mẫu cho 12 chi bộ thôn, tập trung vào quy trình chuẩn bị, tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ. Sau đó, Đảng ủy xã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thị Lan Anh cho biết, cách làm này giúp cấp ủy các chi bộ thống nhất về quy trình, phương pháp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng điều hành và xử lý những tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Hướng mạnh về cơ sở

Cùng với đổi mới sinh hoạt, việc hỗ trợ cơ sở nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được xác định là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi kiện toàn các chi bộ tổ dân phố, Tổ công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy phường Pleiku tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kê khai, thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào Đảng cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên và quần chúng ưu tú.

Còn tại xã Ia Hrú, Đảng ủy xã tổ chức hướng dẫn các chi bộ thôn, làng xây dựng văn bản và triển khai nghiệp vụ công tác sau sắp xếp, sáp nhập. Theo Bí thư Đảng ủy xã Rah Lan Lân, mô hình này không chỉ góp phần giúp các chi bộ thôn, làng nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp mà còn tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung, toàn tỉnh hiện có 2.095 tổ chức cơ sở Đảng, 26 đảng bộ bộ phận, 1.810 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường; 2.044 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 110 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận. Quy mô tổ chức lớn, địa bàn rộng đặt ra yêu cầu không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã chủ động nhiều giải pháp để bộ máy vận hành ổn định. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, làm việc tại các xã, phường để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý vấn đề phát sinh; đồng thời, ưu tiên nguồn lực từ 1-3 tỷ đồng/xã, phường để sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm điều kiện hoạt động ban đầu.

Tỉnh cũng thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành, điều động công chức, viên chức ở các sở, ngành tăng cường cho những xã còn thiếu nhân lực chuyên môn trong thời gian 3-6 tháng, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài chính - kế toán, xây dựng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, gắn với ứng dụng công nghệ số; các cơ quan chuyên môn trực tiếp biên soạn, số hóa, cập nhật tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở.

Cùng với đó, UBND tỉnh phân giao chỉ tiêu phát triển KT-XH cụ thể đến từng địa phương; giao sở, ngành hỗ trợ rà soát dư địa tăng trưởng, xây dựng kịch bản phát triển theo tháng, quý.

Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến xã, duy trì các hệ thống trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, không làm gián đoạn hoạt động.

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